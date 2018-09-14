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Президент «Палермо»: «Думая, Дибала уедет в Испанию в январе»
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Президент «Палермо»: «Думая, Дибала уедет в Испанию в январе» 

SPORT24.ru + ещё 1 9 часов назад
Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини оценил вероятность ухода аргентинского нападающего Пауло Дибалы из «Ювентуса». По мнению Дзампарини, 24-летний футболист сменит клуб в январе 2019 года, когда в Европе откроется трансферное окно.
«Пауло уйдет, потому что «Ювентус» хочет заработать 120 млн евро. Думаю, он уедет в Испанию в январе. В «Ювентусе» много отличных игроков. Очевидно, у Дибалы есть причины быть несчастным, ведь он не играет», — цитирует Дзампарини BeFoot.
Дибала выступал за «Палермо» с 2012 по 2015 год, после чего перешел в «Ювентус», подписав 5-летний контракт. Сумма трансфера составила 32 млн евро.
Летом 2018 года ряды туринского клуба пополнил португальский нападающий Криштиану Роналду, в связи с чем Дибала потерял место в стартовом составе. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять полузащитника Поля Погба в «Ювентус» на Дибалу.
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