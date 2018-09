Терри отказался переходить в «Спартак». Вот причина

Экс-защитник «Челси» Джон Терри принял решение отказаться от перехода в "Спартак" . 37-летний англичанин объяснил это семейными обстоятельствами.

— После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения «Спартака». Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей, мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, «Спартак», — написал Терри в Инстаграме.

Терри и его супруга Тони воспитывают 12-летних близнецов — в 2006-м у пары родились двойняшки — мальчик Джорджи Джон и девочка Саммер Роуз.

After considerable thought, I have decided to decline a contract offer from Spartak Moscow. I would like to take the opportunity to thank Spartak and wish them and their supporters well for the rest of the season. They are an ambitious club and I have been very impressed with their professionalism. But after assessing this move with my family, we’ve decided this is not the right move for ourselves at this time. Good Luck Spartak 🔴⚪️ @fcsm_official

