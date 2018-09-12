Эксперты оценили итоги Единого дня голосования

Первый итог, отметил глава фонда Константин Костин , это победа "Единой России" , несмотря на негативный фон, связанный с изменениями в пенсионной системе и отдельными локальными проблемами. Напомним, что партия получила порядка 60 процентов мандатов по стране.

Такой результат, считает эксперт, можно назвать уникальным, ведь зарубежная практика показывает, что партия, выступившая за повышение пенсионного возраста, «после этого все выборы проигрывает с треском». «Это было во всех странах — и в ближнем зарубежье, и в Европе, исключений здесь не бывает. Начиная с регионального уровня и до федеральных выборов у партии, которая имеет мужество взять на себя ответственность за не очень популярные, но необходимые для страны решения, рейтинг падает очень сильно», — сказал Костин.

Единый день голосования можно считать «скрытым референдумом» по изменениям в пенсионной системе, «который к тому же власть умудрилась выиграть», считает Глеб Кузнецов , член совета директоров Экспертного института социальных исследований. Однако главным бенефициаром прошедших выборов он считает малые партии. Так, «Патриоты России» в Кемеровской области, «Родина» в НАО, КПСС во Владимирской области, Партия пенсионеров за справедливость в Смоленске «сделала хорошую ставку и добилась хорошего результата, что позволяет рассчитывать на то, что партийно-политическая система в целом переживет определенную трансформацию».

Убедительно выступили в регионах парламентские партии, констатировали эксперты ФоРГО . При этом жалоб на итоги выборов практически нет, что свидетельствует о хорошей организации выборного процесса и качественной работе как общественных, так и партийных наблюдателей.

Поколение молодых губернаторов отвечает запросу людей на новый стиль руководства в регионах

Говоря о губернаторских выборах, Константин Костин отметил тенденцию, которую он назвал «все не так, как кажется». Среди примеров — убедительный результат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , которому прочили большие проблемы на фоне экологических протестов. Блестящим, по мнению эксперта, можно считать и результат Сергея Цивилева в Кемеровской области, который занял пост врио губернатора после трагедии в «Зимней вишне» и на фоне недовольства населения социальными проблемами, но смог набрать более 80 процентов голосов благодаря точечной работе по конкретным направлениям.

Еще одна тенденция — запрос на обновление элит. По словам Костина, этим обусловлен успех молодых губернаторов. «Они достаточно уверенно выступают на выборах, несмотря на то, что многие являются „варягами“, но это поколение отвечает запросу людей на новый стиль руководства в регионах, потому что с ними связывают надежды на изменения к лучшему», — отметил он.