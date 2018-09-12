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Фестиваль парашютного многоборья
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Фестиваль парашютного многоборья 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Фестиваль парашютного многоборья среди молодежи допризывного возраста состоялся на днях на аэродроме «Бобровка» Самарского областного аэроклуба ДОСААФ.
Он проводится ежегодно и является своеобразным подведением итогов для курсантов военно-патриотических клубов Самары и области, которые в течение года проходили обучение по программе «Общая начальная подготовка парашютистов» и успешно сдали зачет на допуск к прыжкам с парашютом.
В нынешнем году побороться за звание сильнейших приехали 11 команд. Программу фестиваля составили парашютные прыжки, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты и кросс.
По итогам общекомандного зачета места победили самарские ребята из военно-спортивного клуба «Вымпел-С». Призовую компанию им составили курсанты военно-патриотического клуба «Гвардия» из села Богатое и кадеты самарской школы № 170.
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