Фестиваль парашютного многоборья

Фестиваль парашютного многоборья среди молодежи допризывного возраста состоялся на днях на аэродроме «Бобровка» Самарского областного аэроклуба ДОСААФ

Он проводится ежегодно и является своеобразным подведением итогов для курсантов военно-патриотических клубов Самары и области, которые в течение года проходили обучение по программе «Общая начальная подготовка парашютистов» и успешно сдали зачет на допуск к прыжкам с парашютом.

В нынешнем году побороться за звание сильнейших приехали 11 команд. Программу фестиваля составили парашютные прыжки, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты и кросс.

По итогам общекомандного зачета места победили самарские ребята из военно-спортивного клуба «Вымпел-С». Призовую компанию им составили курсанты военно-патриотического клуба «Гвардия» из села Богатое и кадеты самарской школы № 170.