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Немировски: «Сибирь» вышла с настроем, закрывала нас в зоне
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Немировски: «Сибирь» вышла с настроем, закрывала нас в зоне 

Чемпионат.com + ещё 10 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Новосибирская команда, проводившая первую игру под руководством Александра Андриевского, потерпела седьмое поражение подряд.
«Игра была хорошая, интенсивная, до последнего гола. «Сибирь» вышла с настроем, очень активно играла. В каких-то моментах закрывала нас в зоне. Хорошо, что смогли забить в конце в большинстве и взять два очка.
Увидел ли я влияние Андриевского на игру «Сибири»? Да, соперник играл активно, особенно в начале периодов, шли вдвоём. Защитники хорошо закрывали борт, что доставило нам немало проблем», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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