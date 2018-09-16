Немировски: «Сибирь» вышла с настроем, закрывала нас в зоне

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Новосибирская команда, проводившая первую игру под руководством Александра Андриевского , потерпела седьмое поражение подряд.

«Игра была хорошая, интенсивная, до последнего гола. «Сибирь» вышла с настроем, очень активно играла. В каких-то моментах закрывала нас в зоне. Хорошо, что смогли забить в конце в большинстве и взять два очка.