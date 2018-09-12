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«Салават» прервал четырехматчевую победную серию «Торпедо»
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«Салават» прервал четырехматчевую победную серию «Торпедо» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
«Салават Юлаев» дома обыграл «Торпедо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал форвард уфимцев Антон Бурдасов.
Для «Торпедо» это поражение стало первым в сезоне, до этого нижегородцы выиграли четыре встречи. «Салават» одержал четвертую победу в пяти играх.
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:0, 3:0, 1:3)
Голы: Солодухин — 1 (Жарков, Кемппайнен), 23:00 — 1:0. Солодухин — 2 (Гареев, Кадейкин), 34:39 — 2:0. Кугрышев — 3 (Ткачев, Основин), 35:40 — 3:0. Сергиенко — 2 (Ильин, Марковин), 43:30 — 3:1. Бурдасов — 5 (Осипов, Хохряков), 44:44 — 4:1. Галузин — 4 (Паршин, Хольм), 49:12 — 4:2. Кейлоф — 4 (бол., Миле, Хольм), 58:41 — 4:3.
Вратари: Кареев — Галимов (56:46 — 58:41, 59:07).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 33 (13+14+6) — 38 (11+10+17).
Судьи: Гофман, Морозов.
12 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».
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