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Малахов показал живущую в нищете парализованную чемпионку
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Малахов показал живущую в нищете парализованную чемпионку 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
Героиней ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым стала чемпионка СССР по батутному спорту Елена Слипаченко. Участница церемонии открытия Олимпиады-80 прозябает на маленькую пенсию и вынуждена побираться.
Около 11 лет назад спортсменка ударилась спиной. Через два года Елену парализовало. Сейчас у нее двигаются только руки, женщина прокована к инвалидному креслу.
Слипаченко прозябает на пенсию в 14 тысяч рублей в запущенной квартире в Санкт-Петербурге. На Невском проспекте, куда вывозит ее дворник за символическую плату, бывшая чемпионка просит милостыню. На собранные там деньги она оплачивает коммуналку.
Примечательно, что с Еленой живет сын Максим. Однако молодой человек матери ничем не помогает. Парень работает барменом и приходит в квартиру лишь поспать.
В студию пришел и сам Максим. Он сообщил редакторам программы, что не общается с матерью много лет. «Совсем детство у меня было относительно счастливым. Однако в определенный момент я узнал про распространяемые и употребляемые запрещенные вещества. Дальше это усугублялось. Вещества распространялись этой самой женщиной», — поделился парень Максим.
Он не называет Елену матерью, поскольку до сих пор обижен на нее. Известно, что молодой человек даже сменил имя и фамилию. Он признался, что проживает с матерью потому, что не может снимать отдельную комнату.
Правда, Слипаченко посещают социальные работники, но они не могут многим ей помочь. К сожалению, в квартире Елены ничего не предусмотрено для инвалидного кресла, как и в подъезде — тоже.
Андрей Малахов выразил надежду, что Максим помирится с матерью, а бывшие коллеги помогут Елене. При этом он призвал свою гостью переосмыслить свою жизнь.
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