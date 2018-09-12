Алексей Пушков и его «шахматная партия»

Эксперт с международным авторитетом, автор и ведущий аналитической программы «Постскриптум», председатель международного комитета Госдумы 6-го созыва, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своей книге «Глобальные шахматы. Русская партия» анализирует международную политику России нового времени.

Пушков славится своими резкими высказываниями, он — человек позиции, кремень, который занимается политикой и ее анализом уже так много лет, что вполне может позволить себе воспарить немного над ней и посмотреть на процессы отстраненно. А это аналитику и надо. И в новой книге Пушкова читатели найдут ответы на все вопросы, которые хотели бы прояснить для себя относительно нашего прошлого, настоящего и будущего. Как изменилась позиция страны на международной арене в годы правления Михаила Горбачева ? Как возникла дипломатия добровольного подчинения Западу при Ельцине и Козыреве? Какую миссию выполнял в политике Евгений Примаков ? Что изменилось в мировой дипломатии после мюнхенской речи Владимира Путина ? И почему политика сдерживания России не работает?… Алексей Пушков шаг за шагом анализирует каждый период новейшей истории России и показывает, как менялась международная повестка на протяжении последних десятилетий.

По мнению автора, после периода геронтократии, когда страной управляли пожилые руководители, утратившие физический и моральный потенциал, к власти пришел молодой, энергичный Михаил Горбачев, у которого «не было необходимой квалификации, профессиональной подготовки и нужного уровня понимания сложности задач, чтобы начать глобальные реформы». Именно отсутствие опыта и квалификации у руководства страной, как считает Алексей Пушков, и привело к тому, что реформы конца 80-х-начала 90-х годов ждал провал. А положение страны на международной арене изменилось до противоположного — теперь из лидера она постепенно стала занимать зависимое положение: «началась сдача позиций — чем дальше, тем быстрее». Итогами этого процесса и стало отнюдь не лидирующее место страны в глобальной политике к началу «нулевых». «Горбачев считал, что он разоружит Запад, точнее, обезоружит своей демонстративной готовностью скидывать наши возможности, менять наши позиции, идти навстречу его пожеланиям и т. п. А произошло другое. Запад не пошел на встречные шаги, а воспользовался этой ситуацией для того, чтобы максимально укрепиться и создать принципиально новое соотношение сил», — пишет автор.

Положение начало меняться в середине 90-х годов прошлого века, уверен автор. Этот период он называет переходным от политики Козырева (зависимой от Запада) к политике Путина (независимой и самостоятельной). Глава МИД России Евгений Примаков был уверен, что Россия должна стать частью глобальной экономики, но не за счет своего суверенитета и национальных интересов. При этом он столкнулся с сильным противостоянием как со стороны ряда российских олигархов и политиков, так и со стороны США и НАТО

Сторонник идей Примакова, Владимир Путин пришел на пост главы страны в период обострения российско-американских отношений. Автор книги рассказывает, как постепенно накапливались противоречия и принципиальные расхождения между странами по ряду глобальных вопросов: Югославия, Ирак, Чечня… Постепенно, шаг за шагом, Россия стала возвращать себе роль лидера и полноправного партнера среди ведущих мировых держав.

«С ноября 2003-го — отношения России и Запада вступают в новую фазу — в фазу размежевания, перешедшего в 2007 — 2008 годах в фазу острого размежевания. Это нашло свое высшее выражение в Мюнхенской речи Путина, с которой он выступил 11 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности», — пишет Алексей Пушков. Внешнеполитическую доктрину Владимира Путина автор называет феноменом и подробно рассказывает обо всех этапах ее становления. «Русская партия» в глобальных шахматах начала привлекать всеобщее внимание — появился яркий и сильный игрок, игнорировать которого стало уже невозможно. Автор рассказывает о внешней политике нового лидера страны, конфликтах и союзах, которые появились в годы его правления. Война в Грузии и финансовый кризис 2008 года, «перезагрузка» отношений с США и ее окончание с началом войны в Ливии, попытки бывших западных партнеров изолировать Россию, история со Сноуденом, Олимпийские игры в Сочи, «украинский вопрос» — Алексей Пушков показывает, как постепенно формировались актуальная политическая повестка и расстановка сил.

«Сочетание взаимодействия и конфликта — с преобладанием конфликта — будет главной чертой мировой политики в течение нескольких десятилетий, пока не сформируется новое глобальное соотношение сил», — заключает автор. А сделать прогноз относительно будущего можно, лишь узнав, каким было недавнее прошлое. И поможет в этом книга Алексея Пушкова, который не только отличается глубоким знанием мировой политики конца 20 — начала 21 века, но и сам был не только ее посвященным наблюдателем и, как ведущий эксперт и видный парламентарий, являлся непосредственным участником многих важнейших событий.

Книга Алексея Пушкова «Глобальные шахматы. Русская партия» выходит в сентябре этого года в издательстве «Эксмо».