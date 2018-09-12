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Чернышов: «Терри помог бы „Спартаку“
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Чернышов: «Терри помог бы „Спартаку“ 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал новость о том, что защитник Джон Терри отказался от перехода в московский клуб.
"Сложно объяснить почему Терри не перешел в «Спартак». Может быть несколько причин, личная, финансовая. Может быть в эти дни он получил хорошее предложение от одного из английских клубов?!
Было бы интересно посмотреть на такого игрока в российском чемпионате. Мое мнение — Терри помог бы «Спартаку» в этой ситуации", — сказал Чернышов.
Стало известно, столько «Спартак» предлагал Терри
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