Чернышов: «Терри помог бы „Спартаку“

"Сложно объяснить почему Терри не перешел в «Спартак». Может быть несколько причин, личная, финансовая. Может быть в эти дни он получил хорошее предложение от одного из английских клубов?!

Было бы интересно посмотреть на такого игрока в российском чемпионате. Мое мнение — Терри помог бы «Спартаку» в этой ситуации", — сказал Чернышов.

Стало известно, столько «Спартак» предлагал Терри