Чернышов: «Терри помог бы „Спартаку“ 

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал новость о том, что защитник Джон Терри отказался от перехода в московский клуб.
"Сложно объяснить почему Терри не перешел в «Спартак». Может быть несколько причин, личная, финансовая. Может быть в эти дни он получил хорошее предложение от одного из английских клубов?!
Было бы интересно посмотреть на такого игрока в российском чемпионате. Мое мнение — Терри помог бы «Спартаку» в этой ситуации", — сказал Чернышов.
Стало известно, столько «Спартак» предлагал Терри