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Кейта Бальде громко высказался о переходе в «Интер»
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Кейта Бальде громко высказался о переходе в «Интер» 

Soccer News 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Интера» Кейта Бальде заявил, что он собирается проявить себя в миланском клубе.
"Для меня не является проблемой играть на разных позициях. Уверен, что тренер сумеет найти для меня место на поле. Мне приятно находиться в «Интере», здесь много классных игроков. В «Интер» стремятся перейти многие футболисты. Я хочу оставить свой след в истории клуба. Надеюсь, что фанаты запомнят мое имя", — цитирует Кейта официальный сайт клуба.
Напомним, что 23-летний Кейта перешел в «Интер» летом на правах аренды их «Монако». В этом сезоне форвард провел за «Интер» 4 матча и не отметился результативными действиями.
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