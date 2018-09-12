Кейта Бальде громко высказался о переходе в «Интер»

Нападающий «Интера» Кейта Бальде заявил, что он собирается проявить себя в миланском клубе.

"Для меня не является проблемой играть на разных позициях. Уверен, что тренер сумеет найти для меня место на поле. Мне приятно находиться в «Интере», здесь много классных игроков. В «Интер» стремятся перейти многие футболисты. Я хочу оставить свой след в истории клуба. Надеюсь, что фанаты запомнят мое имя", — цитирует Кейта официальный сайт клуба.

Напомним, что 23-летний Кейта перешел в «Интер» летом на правах аренды их «Монако». В этом сезоне форвард провел за «Интер» 4 матча и не отметился результативными действиями.