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Бывший житель Курска предложил легализовать дуэли
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Бывший житель Курска предложил легализовать дуэли 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
Депутат Сергей Иванов внёс проект соответствующего кодекса в Госдуму
Парламентарий считает, что нужно разрешить поединки между госслужащими и описывает, как они должны происходить. Дуэль, по мнению Иванова, должна происходить только между равными; оскорбление может быть нанесено только равным равному; при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком; между гражданами дуэль возможна, «но является аномалией, не отвечая своему назначению».
Если госслужащий решит драться, то должен будет получить письменное разрешение начальника. В Кодексе говорится, что если оскорбление нанесено женщине, то разбираться с обидчиком предстоит ее мужчине.
Журналистам тоже не стоит расслабляться. За оскорбительную статью автора могут вызвать на поединок.
Вызов может последовать в течение суток после инцидента. В случае дуэли на шпагах, противники обязаны биться с голым торсом. В Кодексе говорится про дуэли на саблях и пистолетах.
Пока неясно, пошутил Сергей Иванов или всерьез задумался о возрождении дуэлей. Очевидно, что это реакция на недавние события. РИА Новости отмечают, что ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную». Стоит отметить, что подобные поединки могут попадать под статьи об убийстве и покушении на убийство.
В законопроекте ничего не сказано о том, что граждане могут вызвать на дуэль депутатов и чиновников, которые не оправдали их доверия.
Напомним, Сергей Иванов несколько лет жил в Курске и на сайте его партии указано, что он курирует наш регион.
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