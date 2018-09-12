Бывший житель Курска предложил легализовать дуэли

Парламентарий считает, что нужно разрешить поединки между госслужащими и описывает, как они должны происходить. Дуэль, по мнению Иванова, должна происходить только между равными; оскорбление может быть нанесено только равным равному; при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком; между гражданами дуэль возможна, «но является аномалией, не отвечая своему назначению».

Если госслужащий решит драться, то должен будет получить письменное разрешение начальника. В Кодексе говорится, что если оскорбление нанесено женщине, то разбираться с обидчиком предстоит ее мужчине.

Журналистам тоже не стоит расслабляться. За оскорбительную статью автора могут вызвать на поединок.

Вызов может последовать в течение суток после инцидента. В случае дуэли на шпагах, противники обязаны биться с голым торсом. В Кодексе говорится про дуэли на саблях и пистолетах.

Пока неясно, пошутил Сергей Иванов или всерьез задумался о возрождении дуэлей. Очевидно, что это реакция на недавние события. РИА Новости отмечают, что ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную». Стоит отметить, что подобные поединки могут попадать под статьи об убийстве и покушении на убийство.

В законопроекте ничего не сказано о том, что граждане могут вызвать на дуэль депутатов и чиновников, которые не оправдали их доверия.

Напомним, Сергей Иванов несколько лет жил в Курске и на сайте его партии указано, что он курирует наш регион.