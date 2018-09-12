Евгений Кафельников — о решении Терри: «С еще большим желанием куплю футболку с фамилией Жиго»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с большим удовольствием купит футболку защитника красно-белых Самюэля Жиго, получившего тяжелую травму. Это случилось после того, как экс-защитник «Челси» Джон Терри принял решение не переходить в «Спартак».

— Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго, — написал Кафельников в Твиттере.

Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самуэля Жиго🤙👊!

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 12 сентября 2018 г.

Терри отказался переходить в «Спартак» по семейным обстоятельствам.

Все о чемпионате России — здесь