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Евгений Кафельников — о решении Терри: «С еще большим желанием куплю футболку с фамилией Жиго»
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Евгений Кафельников — о решении Терри: «С еще большим желанием куплю футболку с фамилией Жиго» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с большим удовольствием купит футболку защитника красно-белых Самюэля Жиго, получившего тяжелую травму. Это случилось после того, как экс-защитник «Челси» Джон Терри принял решение не переходить в «Спартак».
— Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго, — написал Кафельников в Твиттере.
Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самуэля Жиго🤙👊!
— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 12 сентября 2018 г.
Терри отказался переходить в «Спартак» по семейным обстоятельствам.
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