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Агуэро после операции на колене чувствует себя фантастически
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Агуэро после операции на колене чувствует себя фантастически 

Газета.Ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что после операции на колене пребывает в фантастическом состоянии, сообщает Sport24.
"Честно говоря, я чувствую себя фантастически. Доктор Рамон сделал потрясающую операцию на моем колене, и теперь я не чувствую никакого дискомфорта.
В течение последних нескольких лет я иногда болел, чувствовал дискомфорт в колене. Когда прошлый сезон закончился, мы решили, что лучше начать лечение и результаты были позитивными.
Я не уверен, что старт в этом сезоне можно назвать лучшим для меня, но я точно чувствую себя лучше, чем раньше. Это видно по моей игре. Теперь нужно поддерживать этот уровень. Я буду работать без остановки", — приводит слова аргентинского нападающего Sky Sports.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Серхио Агуэро в четырех матчах забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы завершить футбольную деятельность в «Барселоне».
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