Агуэро после операции на колене чувствует себя фантастически

Форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что после операции на колене пребывает в фантастическом состоянии, сообщает Sport24.

"Честно говоря, я чувствую себя фантастически. Доктор Рамон сделал потрясающую операцию на моем колене, и теперь я не чувствую никакого дискомфорта.

В течение последних нескольких лет я иногда болел, чувствовал дискомфорт в колене. Когда прошлый сезон закончился, мы решили, что лучше начать лечение и результаты были позитивными.

Я не уверен, что старт в этом сезоне можно назвать лучшим для меня, но я точно чувствую себя лучше, чем раньше. Это видно по моей игре. Теперь нужно поддерживать этот уровень. Я буду работать без остановки", — приводит слова аргентинского нападающего Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Серхио Агуэро в четырех матчах забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы завершить футбольную деятельность в «Барселоне».