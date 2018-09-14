Роб Клинкхаммер: «Ожидаем трудной игры с „Салаватом Юлаевым“, но намерены бороться только за победу»

— Что думаете о предстоящей выездной серии «Ак Барса»?

— Это будет непростая серия. Все четыре соперника хорошо организованы и могут навязать борьбу любой команде КХЛ. Конечно, будет выделяться «зеленое дерби», но я ожидаю хороших игр и с другими соперниками. Мы видели, как стартовало «Торпедо», одержав несколько ярких побед на старте. С ним будут проблемы, как и с «Салаватом Юлаевым», «Барысом» и «Нефтехимиком», но мы будем играть на победу.

— Вы начали свой второй сезон в «Ак Барсе». В прошлом розыгрыше уже прочувствовали принципиальность противостояния с «Салаватом Юлаевым»?

— Да, я знаю, насколько важны игры с этим соперником для наших болельщиков и всей команды. Ожидаем трудной игры с «Салаватом Юлаевым», но намерены бороться только за победу, чтобы порадовать наших поклонников. В этом сезоне «Салават» — очень трудный и организованный соперник, но мы должны биться за победу с каждой командой и подтверждать свой статус лучшего клуба прошлого сезона.