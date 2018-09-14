Ещё
Роб Клинкхаммер: «Ожидаем трудной игры с „Салаватом Юлаевым“, но намерены бороться только за победу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роб Клинкхаммер: «Ожидаем трудной игры с „Салаватом Юлаевым“, но намерены бороться только за победу» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 10 часов назад
Нападающий «Ак Барса»​ Роб Клинкхаммер в интервью "Известиям" отметил, что выездная серия будет непростой.
— Что думаете о предстоящей выездной серии «Ак Барса»?
— Это будет непростая серия. Все четыре соперника хорошо организованы и могут навязать борьбу любой команде КХЛ. Конечно, будет выделяться «зеленое дерби», но я ожидаю хороших игр и с другими соперниками. Мы видели, как стартовало «Торпедо», одержав несколько ярких побед на старте. С ним будут проблемы, как и с «Салаватом Юлаевым», «Барысом» и «Нефтехимиком», но мы будем играть на победу.
— Вы начали свой второй сезон в «Ак Барсе». В прошлом розыгрыше уже прочувствовали принципиальность противостояния с «Салаватом Юлаевым»?
— Да, я знаю, насколько важны игры с этим соперником для наших болельщиков и всей команды. Ожидаем трудной игры с «Салаватом Юлаевым», но намерены бороться только за победу, чтобы порадовать наших поклонников. В этом сезоне «Салават» — очень трудный и организованный соперник, но мы должны биться за победу с каждой командой и подтверждать свой статус лучшего клуба прошлого сезона.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Авангард" по буллитам обыграл "Ак Барс" У Хосонова умер брат 23 года подвигу "Спартака" в Блэкберне. Сэйвы Черчесова, пушка Никифорова и забег Юрана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение