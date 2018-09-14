Билялетдинов о победе «Ак Барса»: допускали ошибки, но в целом сработали хорошо

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился своим мнением относительно выездной победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» по буллитам со счетом 5:4 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В ходе игры гости дважды уступали уфимцам три шайбы, однако сумел отыграться и добиться успеха в серии послематчевых бросков, сообщает "Чемпионат.com"

"Считаю, что игра вышла интересной, команды играли в хороший хоккей, и зрителям понравилось, и нам. Были ошибки, но в целом команда сработала хорошо.

Что сказал в перерыве игрокам? Обычные рабочие вопросы.

Почему Ткачев играл сегодня в 4 звене? Пробный вариант.

Довольны ли Подъяпольским? Да", — сказал специалист.

Ранее «Ак Барс» отыграл три шайбы и по буллитам обыграл «Салават Юлаев».