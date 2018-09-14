Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» стал совладельцем футбольного клуба в Англии

Экс-голкипер английских "Манчестер Юнайтед" и «Эвертона» Тим Ховард входит в консорциум, который приобрел контрольный пакет акций ФК «Дагенем энд Редбридж» — английского профессионального клуба из Национальной лиги, пятой по значимости футбольной лиги Англии, сообщает Sport24.

39-летний американец вместе с Питером Фройндом и Крейгом Унгером является лидером акционерной группы Victoria Road Football LLC, которая приобрела «Дагенем энд Редбридж».

Вместе с тем, голкипер все еще выступает на профессиональном уровне, защищая ворота клуба из MLS «Колорадо Рэпидс».

Ранее стал известен логотип и название команды новой Бекхэма в MLS.