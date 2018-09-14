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Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» стал совладельцем футбольного клуба в Англии
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Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» стал совладельцем футбольного клуба в Англии 

Газета.Ru + ещё 3 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-голкипер английских "Манчестер Юнайтед" и «Эвертона» Тим Ховард входит в консорциум, который приобрел контрольный пакет акций ФК «Дагенем энд Редбридж» — английского профессионального клуба из Национальной лиги, пятой по значимости футбольной лиги Англии, сообщает Sport24.
39-летний американец вместе с Питером Фройндом и Крейгом Унгером является лидером акционерной группы Victoria Road Football LLC, которая приобрела «Дагенем энд Редбридж».
Вместе с тем, голкипер все еще выступает на профессиональном уровне, защищая ворота клуба из MLS «Колорадо Рэпидс».
Ранее стал известен логотип и название команды новой Бекхэма в MLS.
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