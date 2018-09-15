«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»

Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» с 12 баллами расположился на четвертом месте.

В следующем туре «Уотфорд» на выезде встретится с «Фулхэмом», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Вулверхэмптон».