«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» 

У «Манчестер Юнайтед» голами отметились Ромелу Лукаку (35) и Крис Смоллинг (38). В составе «Уотфорда» точный удар на свой счет записал Андре Грэй (65).
Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич.
После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» с 12 баллами расположился на четвертом месте.
В следующем туре «Уотфорд» на выезде встретится с «Фулхэмом», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Вулверхэмптон».