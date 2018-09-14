Билялетдинов преподал урок Цулыгину.
«Ак Барс» отправился на принципиальный матч в Уфу после тяжелейшей игры в Балашихе, в которой хоккеисты Зинэтулы Билялетдинова на протяжении трёх часов сражались с «Авангардом», в итоге уступив в овертайме. «Салават» в этот же день принимал «Торпедо» и едва не оступился, ведя в счёте 3:0, а затем и 4:1. Команда Николая Цулыгина заставила своих болельщиков понервничать, но до овертайма дело не дошло. Домашняя серия юлаевцев продолжается.
Когда начнут играть Гарипов и Метсола?
После матча с «Авангардом» у Зинэтулы Билялетдинова спросили, вернётся ли в ворота Эмиль Гарипов в матче с «Салаватом Юлаевым»? Главный тренер казанцев заявил, что ответить на этот вопрос он не может. В итоге на лёд снова вышел Александр Шарыченков, пропустивший неоднозначную шайбу в прошлой встрече. По всей видимости, проблемы со спиной по-прежнему мешают Гарипову играть в полную силу.
Но ведь и соперник «барсов» пострадал от травмы вратаря. Сотрясение оставило Юху Метсолу без хоккея на неопределённый срок, в результате чего ворота уфимцев защищает Кареев. И уже на первых минутах Кареев здорово себя проявил, нейтрализовав выход один на один в исполнении Ландера. Молодой голкипер сразу поймал кураж, такие вещи важны в матчах с высоким напряжением.
Всё-таки солидный по хоккейным меркам возраст Андрея Маркова (39 лет) даёт о себе знать. В отчётной схватке ветеран отечественного хоккея допустил сразу несколько серьёзных ошибок. Сперва Марков откровенно провалился на пятаке, где его буквально продавил подоспевший туда Кадейкин. Нападающий в падении послал шайбу под перекладину.
Затем Марков зачем-то нарушил правила в средней зоне. И это удаление привело ко второму голу в ворота Шарыченкова. Возможно, Марков всё сделал правильно, ведь по итогам большинства хозяев публика увидела роскошнейший гол от Владимира Ткачёва. Форвард выехал из-за ворот на пятак, финтом обвёл вратаря и поразил цель. Посмотрите, это надо видеть! Уфимский Ткачёв (на самом деле, он омский, но в Казани играет его полный тёзка, поэтому так будет понятнее) — один из самых техничных игроков лиги. Это он и продемонстрировал в очередной раз. К Маркову же, если без шуток, серьёзные вопросы. Странно, что Билялетдинова устраивает такая игра ветерана.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ 300 очков Умарка в КХЛ Здорово, что в нашем чемпионате есть такой легионер, как Линус Умарк. Его справедливо нахваливает бывший генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд, шведа любят болельщики, он от регулярно отвечает заброшенными шайбами. Вот и сейчас скандинав поступил умно, увидев на пятаке Батыршина, закрывавшего партнёра. В итоге Умарк бросил не слишком сильно, но так, что шайба попала в конёк защитнику гостей и залетела в ворота. Хитрец! 3:0 на табло к середине встречи — серьёзное преимущество «Салавата». Кстати, это очко стало для Умарка трёхсотым в Континентальной лиге, с чем лидера атаки уфимцев можно и нужно поздравить. Далеко не каждый иностранец так впахивает в России. Кто-то, как выгнанный из «Сибири» Юлиус Юнттила, прилетает отбывать номер.
Умарк же является примером для подражания.
Набравший ход Бурдасов и громила Семёнов
Лукоянов, подставивший клюшку на пятаке, сократил разрыв в счёте до двух шайб, однако набравший ход Бурдасов хлёстким кистевым броском переиграл Шарыченкова. Про Антона тоже следует сказать отдельно. Капитан уфимцев набрал классный ход, заработав уже восьмое очко за результативность в шестом матче. Странно, как от такого форварда могли отказаться в ЦСКА. Хотя, там и от своих воспитанников в лице Андрея Кузьменко отказываются, так чему удивляться? В «Салавате» Бурдасов проявляет себя во всей красе. Между голами Лукоянова и Бурдасова случился ещё один интересный эпизод. Умарк ударил по ловушке Шарыченкова, в результате сразу получив втык от Маркова. Тут как тут оказался новичок уфимцев, огромный защитник Алексей Семёнов, прижавший к борту, как показалось, сразу двоих соперников. На льду едва не разгорелась массовая драка с участием обеих пятёрок. Жаль, что у Казани по-прежнему травмирован Александр Свитов, ведь нас мог ожидать бой топ-уровня. Хотя проблемы со здоровьем и участившиеся травмы заставляют Свитова постепенно отказываться от кулачных поединков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ Урок от Билялетдинова
На третий период не вышел голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков, его заменил Владислав Подъяпольский. В очередной раз приходится вспоминать, как «барсам» не хватает Эмиля Гарипова. В прошлой встрече с «Авангардом» Подъяпольского выпустили прямо по ходу буллитной серии. На сей раз Владислав получил намного больше времени на льду. И, кстати, отыграл достойно. То ли на гостей так подействовала замена вратаря, то ли сильно сбавил в третьем периоде «Салават», но игра буквально перевернулась с ног на голову. Сперва мастер-класс продемонстрировали легионеры «Ак Барса» — по шайбе в активе Клинкхаммера и Ландера. Кому же выпала честь сравнивать счёт? Правильно, Данису Зарипову. Опытнейший нападающий в ближнем бою переиграл Кареева, переведя игру в овертайм. Данис выступил в роли спасителя гостей, обеспечив им как минимум одно набранное очко. И это в матче, который, казалось, был проигран «Ак Барсом» после двух периодов. Вот что значит бесценный опыт Билялетдинова! В итоге два очка достались «Ак Барсу», который оказался сильнее в серии буллитов. Но «зелёное дерби» удалось, оно получилось просто роскошным и поучительным для молодого тренера Николая Цулыгина.