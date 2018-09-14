«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4:5 (Б), обзор матча КХЛ, 14 сентября 2018

Билялетдинов преподал урок Цулыгину

«Ак Барс» отправился на принципиальный матч в Уфу после тяжелейшей игры в Балашихе, в которой хоккеисты Зинэтулы Билялетдинова на протяжении трёх часов сражались с «Авангардом», в итоге уступив в овертайме. «Салават» в этот же день принимал «Торпедо» и едва не оступился, ведя в счёте 3:0, а затем и 4:1. Команда Николая Цулыгина заставила своих болельщиков понервничать, но до овертайма дело не дошло. Домашняя серия юлаевцев продолжается.

Когда начнут играть Гарипов и Метсола?

После матча с «Авангардом» у Зинэтулы Билялетдинова спросили, вернётся ли в ворота Эмиль Гарипов в матче с «Салаватом Юлаевым»? Главный тренер казанцев заявил, что ответить на этот вопрос он не может. В итоге на лёд снова вышел Александр Шарыченков , пропустивший неоднозначную шайбу в прошлой встрече. По всей видимости, проблемы со спиной по-прежнему мешают Гарипову играть в полную силу.

Но ведь и соперник «барсов» пострадал от травмы вратаря. Сотрясение оставило Юху Метсолу без хоккея на неопределённый срок, в результате чего ворота уфимцев защищает Кареев. И уже на первых минутах Кареев здорово себя проявил, нейтрализовав выход один на один в исполнении Ландера. Молодой голкипер сразу поймал кураж, такие вещи важны в матчах с высоким напряжением.

Всё-таки солидный по хоккейным меркам возраст Андрея Маркова (39 лет) даёт о себе знать. В отчётной схватке ветеран отечественного хоккея допустил сразу несколько серьёзных ошибок. Сперва Марков откровенно провалился на пятаке, где его буквально продавил подоспевший туда Кадейкин. Нападающий в падении послал шайбу под перекладину.

Затем Марков зачем-то нарушил правила в средней зоне. И это удаление привело ко второму голу в ворота Шарыченкова. Возможно, Марков всё сделал правильно, ведь по итогам большинства хозяев публика увидела роскошнейший гол от Владимира Ткачёва. Форвард выехал из-за ворот на пятак, финтом обвёл вратаря и поразил цель. Посмотрите, это надо видеть! Уфимский Ткачёв (на самом деле, он омский, но в Казани играет его полный тёзка, поэтому так будет понятнее) — один из самых техничных игроков лиги. Это он и продемонстрировал в очередной раз. К Маркову же, если без шуток, серьёзные вопросы. Странно, что Билялетдинова устраивает такая игра ветерана.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ 300 очков Умарка в КХЛ Здорово, что в нашем чемпионате есть такой легионер, как Линус Умарк. Его справедливо нахваливает бывший генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд , шведа любят болельщики, он от регулярно отвечает заброшенными шайбами. Вот и сейчас скандинав поступил умно, увидев на пятаке Батыршина, закрывавшего партнёра. В итоге Умарк бросил не слишком сильно, но так, что шайба попала в конёк защитнику гостей и залетела в ворота. Хитрец! 3:0 на табло к середине встречи — серьёзное преимущество «Салавата». Кстати, это очко стало для Умарка трёхсотым в Континентальной лиге, с чем лидера атаки уфимцев можно и нужно поздравить. Далеко не каждый иностранец так впахивает в России. Кто-то, как выгнанный из «Сибири» Юлиус Юнттила , прилетает отбывать номер.

Умарк же является примером для подражания.

Набравший ход Бурдасов и громила Семёнов

Лукоянов, подставивший клюшку на пятаке, сократил разрыв в счёте до двух шайб, однако набравший ход Бурдасов хлёстким кистевым броском переиграл Шарыченкова. Про Антона тоже следует сказать отдельно. Капитан уфимцев набрал классный ход, заработав уже восьмое очко за результативность в шестом матче. Странно, как от такого форварда могли отказаться в ЦСКА. Хотя, там и от своих воспитанников в лице Андрея Кузьменко отказываются, так чему удивляться? В «Салавате» Бурдасов проявляет себя во всей красе. Между голами Лукоянова и Бурдасова случился ещё один интересный эпизод. Умарк ударил по ловушке Шарыченкова, в результате сразу получив втык от Маркова. Тут как тут оказался новичок уфимцев, огромный защитник Алексей Семёнов, прижавший к борту, как показалось, сразу двоих соперников. На льду едва не разгорелась массовая драка с участием обеих пятёрок. Жаль, что у Казани по-прежнему травмирован Александр Свитов , ведь нас мог ожидать бой топ-уровня. Хотя проблемы со здоровьем и участившиеся травмы заставляют Свитова постепенно отказываться от кулачных поединков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ Урок от Билялетдинова