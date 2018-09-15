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Гран-при Сингапура: Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен — 2-й, Сироткин — 19-
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Гран-при Сингапура: Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен — 2-й, Сироткин — 19- 

Чемпионат.com + ещё 22 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Феррари» была главным фаворитом квалификации в Сингапура, но невероятный круг Хэмилтона в третьем сегменте не оставил «Скудерии» ни шанса.
Хэмилтон и новый рекорд Сингапура
В тренировках темп задавали пилоты «Феррари». «Мередесам» удавалось держаться позади них, тем не менее разрыв составлял порядка полсекунды. «Ред Булл» в этом году не так быстр в Сингапуре, как можно было предположить. К тому же, снова возникли проблемы с моторами «Рено». Однако в первом сегменте квалификации именно «Ред Булл» оказался на вершине протоколов — Даниэль Риккардо «привёз» Себастьяну Феттелю шесть сотых секунды.
Во втором сегменте «Феррари» попыталась пройти в финал на более жёстких шинах, но Себастьян Феттель показал на «ультрасофте» только десятое время, а Кими Райкконен и вовсе сказал, что резина слишком медленная и бросил круг. В итоге обоим пришлось возвращаться на трассу на более мягких составах. Борьба становилась всё плотнее, и по итогам Q2 пятёрку лидеров разделили полторы десятые секунды.
Но в третьем сегменте борьба вышла уже не такой плотной — «Мерседес» словно опять нашёл какую-то секретную кнопку, и Льюис Хэмилтон в первой же попытке «привёз» Ферстаппену свыше трёх десятых, а Феттеля опередил более, чем на шесть! И дело не в том, что Макс или Себ ошибались — оба проехали превосходные круги, просто Льюис был ещё лучше. Для «Феррари» и «Ред Булл» этот круг стал своего рода ударом.
Вторую попытку Феттель начал с рекорда первого сектора, вскоре блестящий второй сектор выдал Ферстаппен, а вот Хэмилтон допустил ошибку и бросил попытку. Однако Феттелю не удалось прибавить, а затем круг закончил Ферстаппен — тоже без улучшения. В итоге поул-позиция досталась Льюису (как и новый рекорд трассы — 1:36.015), Ферстаппен и Феттель расположились на втором и третьем месте, а Боттас с Райкконеном замкнули пятёрку быстрейших. Даниэль Риккардо оказался самым медленным из числа пилотов топ-команды и занял лишь шестое место.
«Форс Индия» опять впереди середняков
В середине пелотона быстрейшим стал Серхио Перес. После первых попыток седьмую строчку занимал Нико Хюлькенберг, но немец провалил второй быстрый круг и откатился в конец первой десятки. Его седьмое место перешло к Пересу, на восьмую строчку прорвался Ромен Грожан, а Эстебан Окон квалифицировался девятым. Лучший из «Макларенов» — Фернандо Алонсо — квалифицировался 11-м. В своей последней попытке испанец прибавил и почти прошёл в Q3, но вскоре линию пересёк Ромен Грожан и отобрал у Фернандо место в финале. На двенадцатой позиции расположился Карлос Сайнс — в решающий момент пилот «Рено» не смог улучшить времени. «Сцепления вообще не было», — пожаловался после клетчатого флага Карлос.
Шарль Леклер и Маркус Эрикссон заняли 13-е и 14-е места и разделят седьмой ряд стартовой решётки, а с 15-й позиции в бой уйдёт Пьер Гасли — во втором сегменте француз выступил не слишком здорово и уступил собственному времени, показанному в первой части сессии.
«Уильямс» снова не едет
Главным неудачником в этот раз оказался Кевин Магнуссен. Весь уик-энд «Хаас» выглядел очень сильно и рассчитывал пробиться в финал квалификации, но по какой-то причине Грожан с Магнуссеном на последних минутах остались в боксах, в то время как остальные пошли на финальные попытки. И под самым клетчатым флагом Маркус Эрикссон улучшил своё время и выбил Магнуссена на 16-ю позицию — впервые с Гран-при Монако датчанин выбыл уже в первом раунде.
На 17-й позиции квалифицировался Брендон Хартли, который буквально под клетчатым флагом улучшил своё время и на несколько сотых опередил Стоффеля Вандорна — бельгиец в очередной раз смотрелся очень бледно на фоне Алонсо.
На последних позициях расположились «Уильямсы» — после многообещающей гонки в Италии, в Сингапуре FW41 вновь откатилась назад и уступала всему пелотону минимум секунду. В первой попытке Сироткин проехал совсем плохой круг — на полторы секунды медленнее Лэнса Стролла. Во второй россиянину удалось прибавить, и хотя Стролл так и остался впереди, разрыв сократился до шести сотых. Но в решающий момент канадец допустил ошибку, а Сергей снова смог прибавить и в итоге Сироткин занял 19-е место, а Стролл с отставанием в семь сотых секунды остался последним.
Гран-при Сингапура стартует в воскресенье, 16 сентября, в 16:10 по московскому времени.
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