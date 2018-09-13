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Глушаков вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Ахматом»
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Глушаков вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Ахматом» 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Капитан "Спартака" Денис Глушаков тренируется в общей группе красно-белых перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата», сообщает Sport24.
По информации с официального сайта «Спартака», последствия травмы, которую полузащитник получил в матче шестого тура РПЛ 2 сентября против "Зенита", никак не помешают ему выйти на поле против «Ахмата».
Также в сегодняшней тренировке приняли футболисты, которые вернулись из сборных. При этом защитник Николай Рассказов, сыгравший за молодежную сборную России, и хавбек Ивелин Попов, выступавший за национальную команду Болгарии, работали по облегченной программе в целях восстановления оптимальных кондиций.
Ранее Глушаков заявил, что «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги Европы.
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