Капитан «Спартака» поддержал Басту в конфликте из-за стадиона ЧМ-2018

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что поддерживает рэпера Басту в конфликте с «Ростовом».

«С Васей я знаком. Но на эту тему не разговаривал. В Ростове должен быть концерт, поэтому я поддержу Васю. Никаких проблем не составит провести этот концерт и газон восстановить. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию», — заявил Глушаков.

4 сентября «Ростов» заявил, что матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» может стать последним на стадионе «Ростов Арена» из-за концерта рэпера Басты 29 сентября. По словам представителей клуба, из-за мероприятия газон сильно пострадает.

В РПЛ сочли, что проведение мероприятия в разгар футбольного сезона крайне рискованно, и отметили, что возможный перенос матчей «Ростова» на резервный стадион нанесет «ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге».