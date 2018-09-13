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Капитан «Спартака» поддержал Басту в конфликте из-за стадиона ЧМ-2018
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Капитан «Спартака» поддержал Басту в конфликте из-за стадиона ЧМ-2018 

Lenta.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что поддерживает рэпера Басту в конфликте с «Ростовом».
«С Васей я знаком. Но на эту тему не разговаривал. В Ростове должен быть концерт, поэтому я поддержу Васю. Никаких проблем не составит провести этот концерт и газон восстановить. Могут один матч сыграть и на старом стадионе. Думаю, Вася разрулит ситуацию», — заявил Глушаков.
4 сентября «Ростов» заявил, что матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» может стать последним на стадионе «Ростов Арена» из-за концерта рэпера Басты 29 сентября. По словам представителей клуба, из-за мероприятия газон сильно пострадает.
В РПЛ сочли, что проведение мероприятия в разгар футбольного сезона крайне рискованно, и отметили, что возможный перенос матчей «Ростова» на резервный стадион нанесет «ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге».
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