Чем закончился конфликт между Бастой и ФК «Ростов»?

Слышал, что ФК «Ростов» против проведения концерта Басты на стадионе «Ростов Арена». Чем закончился конфликт между организаторами концерта и руководителями стадиона?

И. Милованова, Ростов

Действительно, на прошлой неделе разгорелась ссора между руководством футбольного клуба и организаторами концерта Басты ( Василия Вакуленко ).

Сначала пресс-служба ФК «Ростов» заявила, что выступление Басты на стадионе, запланированное на 27 сентября, безвозвратно погубит газон, и поэтому команда вынуждена будет отказаться от использования «Ростов Арены».

Баста в свою очередь заявил, что это шантаж и существующие технологии позволяют музыкантам выступать на футбольном поле без ущерба для будущих матчей.

Он даже предположил, что причиной конфликта стали его «симпатии к ЦСКА».

В скандал пришлось вмешаться даже губернатору Ростовской области Василию Голубеву

По итогам руководство ФК «Ростов» сообщило, что со стадиона не уходит, а управляющая организация «Ростов-Арены» пообещала восстановить возможный ущерб газону за свой счёт.