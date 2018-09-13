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Чем закончился конфликт между Бастой и ФК «Ростов»?
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Чем закончился конфликт между Бастой и ФК «Ростов»? 

АиФ Ростов + ещё 2 5 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Слышал, что ФК «Ростов» против проведения концерта Басты на стадионе «Ростов Арена». Чем закончился конфликт между организаторами концерта и руководителями стадиона?
И. Милованова, Ростов
Действительно, на прошлой неделе разгорелась ссора между руководством футбольного клуба и организаторами концерта Басты (Василия Вакуленко).
Сначала пресс-служба ФК «Ростов» заявила, что выступление Басты на стадионе, запланированное на 27 сентября, безвозвратно погубит газон, и поэтому команда вынуждена будет отказаться от использования «Ростов Арены».
Баста в свою очередь заявил, что это шантаж и существующие технологии позволяют музыкантам выступать на футбольном поле без ущерба для будущих матчей.
Он даже предположил, что причиной конфликта стали его «симпатии к ЦСКА».
В скандал пришлось вмешаться даже губернатору Ростовской области Василию Голубеву.
По итогам руководство ФК «Ростов» сообщило, что со стадиона не уходит, а управляющая организация «Ростов-Арены» пообещала восстановить возможный ущерб газону за свой счёт.
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