СМИ: НХЛ в ближайшее время определит судьбу Вячеслава Войнова 

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начинает процесс изучения дела российского защитника Вячеслава Войнова, который был бессрочно дисквалифицирован лигой за бытовое насилие.
Журналист ESPN Эмили Каплан сообщила, что лига вряд ли будет привлекать самого Войнова к сотрудничеству в рамках расследования. Представители игрока уверены, что у него нет никаких иммиграционных ограничений.
Войнов выступал за океаном в составе «Лос-Анджелеса» с 2011 по 2015 годы. За это время он выиграл два Кубка Стэнли в составе калифорнийского клуба. Осенью 2015-го игрок был приговорен к 90 дням заключения за домашнее насилие, после чего был бессрочно дисквалифицирован НХЛ.
Напомним, что после скандала Войнов два с половиной сезона провел в санкт-петербугском СКА.