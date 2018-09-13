СМИ: НХЛ в ближайшее время определит судьбу Вячеслава Войнова

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начинает процесс изучения дела российского защитника Вячеслава Войнова , который был бессрочно дисквалифицирован лигой за бытовое насилие.

Журналист ESPN Эмили Каплан сообщила, что лига вряд ли будет привлекать самого Войнова к сотрудничеству в рамках расследования. Представители игрока уверены, что у него нет никаких иммиграционных ограничений.

Войнов выступал за океаном в составе «Лос-Анджелеса» с 2011 по 2015 годы. За это время он выиграл два Кубка Стэнли в составе калифорнийского клуба. Осенью 2015-го игрок был приговорен к 90 дням заключения за домашнее насилие, после чего был бессрочно дисквалифицирован НХЛ.

Напомним, что после скандала Войнов два с половиной сезона провел в санкт-петербугском СКА.