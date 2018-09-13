Ульяновские единороссы опровергли информацию об уходе Анатолия Бакаева 

Региональное отделение «Единой России» опровергло ранее опубликованные в СМИ сведения о досрочном уходе Анатолия Бакаева с поста секретаря регионального отделения партии власти.
В реготделении пояснили, что Анатолий Бакаев официального заявления о сложении своих полномочий не писал.
Устное заявление об уходе было сделано на совещании в губернаторской администрации 11 сентября, о чем сообщил «Коммерсантъ».
Портал «Улград» сообщает, что 13 сентября губернатор Сергей Морозов в здании Заксобрания провел встречу с Анатолием Бакаевым. Глава региона сообщает в «фейсбуке»: «Я поздравил в лице Анатолия Бакаева всех победивших депутатов от „Единой России“.