Ульяновские единороссы опровергли информацию об уходе Анатолия Бакаева

Региональное отделение «Единой России» опровергло ранее опубликованные в СМИ сведения о досрочном уходе Анатолия Бакаева с поста секретаря регионального отделения партии власти.

В реготделении пояснили, что Анатолий Бакаев официального заявления о сложении своих полномочий не писал.

Устное заявление об уходе было сделано на совещании в губернаторской администрации 11 сентября, о чем сообщил «Коммерсантъ».