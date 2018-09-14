«Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Команда Зинэтулы Билялетдинова уступала в третьем периоде три шайбы и все же сумела перевести игру в овертайм. А в серии штрафных бросков победу одержали гости — 5:4.

Знаменитое «зеленое дерби» получилось на загляденье. Хозяева льда к концу второго периода повели в счете 4:1 и, казалось, решили все вопросы по поводу победителя матча. Однако гости в третьей двадцатиминутке совершили практически невозможное, отыграв три шайбы. В итоге все решилось в серии послематчевых бросков, где сильнее оказались гости.

Еще в одной встрече дня астанинский «Барыс» на своем льду победил нижегородского «Торпедо» со счетом 4:1.