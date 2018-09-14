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Жириновский уступил свой мандат в Заксобрании Забайкалья директору сельской школы
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Жириновский уступил свой мандат в Заксобрании Забайкалья директору сельской школы 

ТАСС + ещё 2 7 часов назад
ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который возглавлял список партии на прошедших 9 сентября выборах нового состава Законодательного собрания Забайкальского края, уступил свой мандат директору школы села Кули Петровск-Забайкальского района Марине Непомнящей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил член партии, избранный депутат Дмитрий Тюрюханов, входивший на выборах в общекраевую часть списка ЛДПР.
"Владимир Вольфович отказался от своего мандата в пользу Марины Николаевны Непомнящей", — заявил Тюрюханов.
На 50 мест в Заксобрании Забайкалья претендовали представители восьми партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек — по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам. В результате голосования "Единая Россия" получит 21 мандат в парламенте вместо прежних 36.
КПРФ и ЛДПР увеличили свои представительства с четырех до 14 и 10 человек соответственно. "Справедливая Россия" получила три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.
Жириновский не в первый раз возглавлял список партии на выборах в парламент Забайкальского края. В 2013 году он также был во главе списка. Когда стало известно, что ЛДПР проходит в законодательное собрание, лидер партии отказался от мандата и передал его координатору регионального отделения ЛДПР Георгию Шилину. По итогам прошедших выборов Шилин вновь избран в заксобрание.
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