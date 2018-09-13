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В сентябре в Мурманской области пройдет сразу несколько крупных физкультурных мероприятий
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В сентябре в Мурманской области пройдет сразу несколько крупных физкультурных мероприятий 

Советский спорт + ещё 1 6 часов назад
Фото: Советский спорт
В сентябре любители бега и скандинавской ходьбы смогут попробовать свои силы и принять участие сразу в двух физкультурных мероприятиях всероссийского масштаба!
15 сентября в с/к «Долина уюта» пройдет региональный старт Всероссийского дня бега «Кросс Нации». Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. С каждым годом «Кросс Нации» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.
«Кросс Нации» привлекает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями бега на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
В 2018 году в «Кроссе Нации» планируют принять участие 85 субъектов Российской Федерации. Общее количество участников превышает 513 000 человек.
В региональный центральный старт соревнований помимо утвержденных всероссийским положением дистанций на 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 и 12000 м дополнительно включена дистанция «Дошколята, вперед!» (100 м) для семей с детьми старших и подготовительных групп, а также отдельная дистанция (4000 м) для любителей северной «скандинавской» ходьбы.
Начало мероприятия — в 14.00 часов.
А 29 сентября, также в «Долине Уюта» Мурманск присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Впервые данный спортивный праздник прошел в России в 2015 году. Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории Российской Федерации от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, охватив все часовые пояса России. Главными целями данного проекта являются популяризация здорового образа жизни и физической активности, вовлечение как можно большего числа людей в занятия спортом, содействие продвижению идей социальной сплоченности и единства нации.
Дистанции: для всех желающих — 3 км; для детей ДОУ и лиц с ОВЗ — 500 м; северная «скандинавская» ходьба (18-49 лет) — 5 км; северная «скандинавская» ходьба (выполнение норм ВФСК «ГТО» IX, X. XI ступени) — 3 км  Начало мероприятия — в 14.00 часов.
Также с 15 по 17 сентября на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» (район п. Кильдинстрой) для допризывной молодежи будет организована военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню Защитников Заполярья и 73-летию Победы в Великой Отечественной Войне». Игра проводится уже в четвертый раз. Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС.
В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».
В соревнованиях принимают участие организованные команды допризывной молодежи (юноши 15-17 лет и 18-24 года), проживающие в Мурманской области.
Начало соревнований — в 13.00 часов.
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