Без намека на прогресс. «Арсенал» Эмери ужасен в обороне

Вскоре после назначения на пост главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери привлек внимание следующими словами: «Я предпочту выиграть со счетом 5:4, нежели 1:0». Фанаты «канониров» находились в предвкушении, однако после катастрофы в обороне в начале сезона, шутка уже перестает быть смешной.

С того момента, как испанский специалист прибыл в Лондон, было очевидно, что ему предстоит серьезно поработать, чтобы разобраться с обороной «Арсенала». В прошлом сезоне команда пропустила 51 гол — это худший результат в истории клуба в эпоху АПЛ. Причем многие из тех голов были пропущены довольно комичным образом.

В этом сезоне «Арсенал» пропустил уже восемь голов в четырех матчах — по среднему количеству пропущенных мячей это больше, чем в прошлом сезоне. По итогам трех стартовых матчей «канониры» позволили соперникам нанести по своим воротам больше ударов, чем кто-либо еще в АПЛ.

А в матче против «Вест Хэма», несмотря на победу со счетом 3:1, их действия в обороне были особенно беспорядочными. «Молотобойцам» удалось нанести 13 ударов при всего лишь 30 процентах владения мячом. А та легкость, с которой «Вест Хэм», находил свободное пространство в оборонительных построениях «Арсенала», была просто ужасающей.

В победном матче против «Кардиффа» (3:2) подопечные Эмери позволили гостям, которые ни разу не забили в трех предыдущих матчах против «Борнмута», «Ньюкасал» и «Хаддерсфилда», дважды отыграться в счете. По ходу матча у «Арсенала» было 15 ударов по воротам при 72 процентах владения мячом. Однако «Кардифф» нанес 14 ударов, хотя владел мячом только 28% игрового времени.

Должны ли такие команды, как «Кардифф» и «Вест Хэм», столь хорошо противостоять «Арсеналу»?

Конечно, еще слишком рано делать многозначительные выводы об Эмери, особенно учитывая то, что у его команды был непростой старт сезона в лице «Манчестер Сити» и «Челси», которые были соперниками «канониров» в двух первых матчах.

Однако время от времени команд Эмери напоминала «Ньюкасл» Кевина Кигана — дорогостоящая атака и до смешного катастрофическая четверка в обороне. Есть определенное беспокойство, что клоунада в обороне может стать определяющей чертой в игре «Арсенала». Хотите взбодриться? Просто включите матч «канониров». Сейчас это определенно не «скучный-скучный» «Арсенал», который был при Джордже Грэме.

Возможно, дурное предзнаменование появилось еще летом. Прагматичный подход Эмери заслужил уважения, однако реальность заключается в том, что «канониры» вошли в сезоне с маленьким количеством оборонительных опций.

Лоран Косельни еще долго будет травмирован, Пер Мертезакер завершил карьеру, а Калум Чемберс отправился в аренду в «Фулхэм». В итоге «Арсенал» начал сезон с тремя защитниками. Однако Эмери подписал только двух игроков обороны — 30-летнего Сократиса и 34-летнего Лихтштайнера.

Все это привело к тому, что в распоряжении Эмери оказалось меньше защитников, нежели было у Венгера в прошлом сезоне. Много говорилось о внимании испанского тренера к деталям, так почему же он посчитал, что его команде нужно не как можно больше, а как можно меньше вариантов в обороне?

Наибольшее недоумение вызвала аренда Чемберса. Безусловно, этот молодой парень не решил бы проблему, но он стал бы одной из частей ее решения, по крайней мере, создавая конкуренцию игрокам основы. Самодовольство на протяжении какого-то времени было проблемой на «Эмирейтс» , и недостаток конкуренции за место в составе — это отличная среда для создания зоны комфорта.

Затянувшаяся проблема «Арсенала» с обороной лежит не только в плоскости четырех защитников. Игра Гранита Джаки вызывала беспокойство задолго до того, как в команду пришел Эмери. Загадочный полузащитник, который потерял мяч перед одним из голов «Кардиффа», самый последний из списка современных «канониров», которые расстаются с мячом так, как будто это тикающая бомба.

В 2016 году Венгер охарактеризовал швейцарца, сказав, что он «больше глубинный плеймейкер, чем полузащитник бокс-ту-бокс», а также охарактеризовал его как полузащитника, который предпочитает «отсиживаться в глубине поля», однако «любит играть вперед». Four Four Two уже задавался вопросом: что, черт возьми, происходит с Джакой? Прошло два года, а мы так и не приблизились к ответу на этот вопрос.

Он определенно не стал тем оборонительным полузащитником, которого многие надеялись в нем увидеть. И оборона «канониров» страдает соответственно. Но кто же он тогда? Когда непрочная оборона «Арсенала» смотрела вперед, пытаясь найти поддержку, они часто видели шелк вместо прочной стали.

Сейчас они также видят большое свободное пространство. Многие команды, которые высоко идут в прессинг, становятся уязвимы в защите. Однако в соответствии с видением Эмери центральные полузащитники не растягиваются в ширину, чтобы накрывать фулл-бэков соперника. Выбор позиции очень слаб, концентрация и коммуникация также не соответствуют стандартам. Там над многим нужно работать.

Является ли решением Лукас Торейра? Энергичный полузащитник привлек к себе внимание во время своих эпизодических появлений. Он появляется из ниоткуда, как терьер, прерывает передачи соперников и раздает пасы быстро и аккуратно. Кроме того, он, похоже, улучшает игру Гранита Джаки.

Эмери говорит, что Торрейра «должен продолжать работать», однако после практически безупречного выхода на замену в матче против «Кардиффа», он, безусловно, наработал на появление в основе. Фанаты «Арсенала» часто не сходятся во мнении, однако, вероятней всего, на планете нет ни одного фаната «канониров», который был бы против появления уругвайского полузащитника в стартовом составе.

Игровое время для новичка команды Бернда Лено также может быть популярным решением. Дискомфорт Чеха в игре с мячом — это просто фарс. Он едва не отправил сферу в собственные ворота в матче против «Манчестер Сити», затем совершил две глупейшие ошибки в первые восемь минут матча против «Кардиффа». Соперники в курсе всего этого и не упускают Чеха из внимания.

Нервная игра вратаря, как вирус, распространилась и на четверку защитников. Поэтому время все поменять и начать матч с Лено, который известен тем, что ему нравится видение игры Эмери. Трудно понять, почему неизбежное откладывается. И не позволяйте мальчишеским чертам Лено ввести вас в заблуждение: ему 26 лет и у него около 300 матчей на взрослом уровне за клуб и сборную.

Мечты об аккуратном постепенном прогрессе под руководством нового главного тренера нереальны. Переходные сезоны обычно проходят без стабильности, однако даже отсутствие намека на оборонительный прогресс в четырех стартовых матчах разочаровывает.

Давние фанаты «Арсенала» могут вспомнить важнейший комментарий экс-главного тренера команды Джорджа Грэма после впечатляющей победы со счетом 5:2 над «Шеффилд Юнайтед» в 1991 году. Он сказал, что предпочел бы выиграть 2:0 или 3:0, тогда как 5:2 было «слишком по-кавалерийски». Это типичный Грэм. Однако немного прагматизма не помешало бы «Арсеналу» прямо сейчас.