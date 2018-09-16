Тренер «Арсенала» назвал самое главное в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итог матча против «Ньюкасла» (2:1) в пятом туре чемпионата Англии, передает "Советский спорт"

"Важно, что Озил забил. Я вижу, что игроки не одинаковы, у каждого есть свое качество. Я буду работать с каждым из них и продолжать наш процесс, чтобы создать команду, которую мы хотим видеть.

Мы улучшаемся. Мы должны продолжать работать индивидуально и коллективно. В первом тайме мы не контролировали ход игры, а во втором тайме уже были лучше. Наша победа справедлива", — приводит слова специалиста "Би-би-си"

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» отрицает конфликт с Озилом.