Гюнтер Штайнер: Мы назовём гонщиков в ближайшее время

Перед началом уик-энда в Сингапуре руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер говорил о работе команды, составе в следующем сезоне и протесте на решение стюардов в Монце…

Вопрос: Все ждут от вас заявления о составе команды…

Гюнтер Штайнер: Думаю, мы объявим всё в ближайшие две недели. Сейчас обсуждаются последние детали, но это не займёт много времени. Мы сразу назовём обоих пилотов, чтобы не делать этого дважды и избежать лишних вопросов: «А кто второй».

Гюнтер Штайнер: Шарль был в числе желаемых кандидатов у многих команд, но он подписал контракт с Ferrari , и пока они его не освободят от этих обязательств, я ничего не смогу делать.

Вопрос: Вы подали официальный протест на решение стюардов дисквалифицировать Романа Грожана в Монце?

Гюнтер Штайнер: Все вы знаете, что там произошло. Мы заявили о намерении подать протест и сделали это. Он будет рассмотрен в начале ноября — конкретную дату мы узнаем позже. Мы готовимся к этому и представим суду свои аргументы, доказывающие, что нас дисквалифицировали по ошибке.

Не стану вдаваться в детали — лучше приберечь их до заседания апелляционного суда, но мы уверены, что стюарды вынесли ошибочное решение.

Вопрос: Вы уверены, что выиграете в суде?

Гюнтер Штайнер: 50 на 50. Я не могу сказать, что уверен в победе, поскольку всё может повернуться тем или иным образом. Мы не можем повлиять на решение апелляционного суда, но вместе с юристами и инженерами сможем объяснить, что именно произошло.

В данном случае речь идёт о толкованиях технического регламента и некоторых процедурах, которые не до конца были поняты — и не только нами. Думаю, стюарды просто не поняли того, что мы пытались им объяснить. Они нас дисквалифицировали, но в апелляционном суде у нас будет больше времени, чтобы объяснить свои действия. Решение за судьями, оно может быть как положительным для нас, так и отрицательным.

Вопрос: Вы были удивлены, когда в Renault подали протест?

Гюнтер Штайнер: Да, протестов после гонки не было очень давно.

Вопрос: Ваша команда подала бы протест в такой ситуации?

Гюнтер Штайнер: Нет, мы бы так не поступили. Мы сделали бы так, как до этого поступали другие. Но у Renault свои причины. Видимо, они хотели сохранить четвёртое место в Кубке конструкторов.

Вопрос: Но ведь между командами есть джентльменское соглашение не подавать протестов после гонки?

Гюнтер Штайнер: На это они могут возразить, что формальных запретов здесь нет. В Формуле 1 такого действительно давно не было, многие отнеслись к этому критически, но в Renault сделали то, что сделали.

Вопрос: Вы получили какое-то преимущество из-за недопустимой конструкции днища?

Гюнтер Штайнер: По телеметрии вы бы не увидели разницы. Всё это не стоит обсуждения. Речь идёт лишь о неоднозначной технической формулировке.

У нас нет собственного производства, мы полагаемся на поставщиков. Современные машины очень сложны. Сейчас нельзя, как в прежние времена, просто отпилить кусок. Мы заказали новые детали днища перед летним перерывом, и к Монце они не были готовы.

Вопрос: Если бы протест был подан не после гонки, а в начале уик-энда, вы смогли бы внести коррективы в конструкцию машины?

Гюнтер Штайнер: Я не могу ответить вам ни да, ни нет. Сложно сказать, смогли бы мы успеть вовремя.

Вопрос: Этап на городской трассе в Сингапуре будет сложным для вашей команды?

Гюнтер Штайнер: Не знаю. В этом году мы неплохо выступали на всех трассах, кроме Монако, но не знаем, почему там произошел спад. На всех других трассах мы были четвёртыми или пятыми по скорости. Думаю, всё должно быть в порядке. Мы надеемся завершить сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов.

Вопрос: Ваша команда в первые два года не получала выплат по «первой колонке» начисления призовых, поскольку считалась новой. Вы подадите протест, если такие выплаты в следующем году получит Force India?

Гюнтер Штайнер: Мы не можем на это повлиять. У нас не было информации от FOM по этому поводу. Посмотрим, как всё сложится, и решим, как действовать.

Вопрос: Борьба за позиции в средней группе становится всё более грязной?

Гюнтер Штайнер: Спросите об этом у тех, кто подал протест, а не у меня. Мы ничего такого не делали.

Борьба действительно напряженная, поскольку результаты невероятно плотные. Не очень хорошо в этой борьбе нарушать существующие джентльменские соглашения, но каждая команда прикладывает максимум усилий, и вы знаете, что в Формуле 1 борьба идёт не только на трассе. Несколько команд стараются оказаться «лучшими из остальных», завершив сезон на четвёртом месте. Но я не думаю, что это плохо.

Вопрос: Владелец команды Джин Хаас может потерять мотивацию?

Гюнтер Штайнер: Об этом стоит спросить у него. Джин не из тех, кто останавливается на полпути, тем более, что этот проект он начал с нуля. Посмотрите на его компанию, на его команду в NASCAR. Он не из тех, кто быстро сдаётся. Кстати, он собирается приехать на следующую гонку — вы сможете спросить у него сами.