Ещё
«ПСЖ» без Неймара разгромил «Сент-Этьен» в игре Лиги 1
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ПСЖ» без Неймара разгромил «Сент-Этьен» в игре Лиги 1 

Чемпионат.com + ещё 16 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В Париже состоялся матч пятого тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьеном», который прошёл на стадионе «Парк де Пренс» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 4:0.
Уже на 22-й минуте парижский клуб повёл в счёте благодаря голу в исполнении полузащитника Юлиана Дракслера. Следующее взятие ворот состоялось уже во второй половине встречи — на 51-й минуте пенальти реализовал нападающий Эдинсон Кавани. На 76-й минуте хавбек Анхель Ди Мария довёл счёт до разгромного — 3:0. Окончательный результат — 4:0 — своим голом на 84-й минуте зафиксировал 19-летний форвард Мусса Диаби.
Чемпионат.com: последние новости
Вайсфельд: визуально показалось, что «Салават» расслабился в третьем периоде «Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф — 3:1. Видеообзор матча Жёсткий фол Крыховяка и подсказки Лоськова из-за ворот — в фоторепортаже с дерби
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение