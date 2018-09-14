«ПСЖ» без Неймара разгромил «Сент-Этьен» в игре Лиги 1

В Париже состоялся матч пятого тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьеном», который прошёл на стадионе «Парк де Пренс» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 4:0.