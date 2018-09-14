«ПСЖ» без Неймара разгромил «Сент-Этьен» в игре Лиги 1 

В Париже состоялся матч пятого тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьеном», который прошёл на стадионе «Парк де Пренс» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 4:0.
Уже на 22-й минуте парижский клуб повёл в счёте благодаря голу в исполнении полузащитника Юлиана Дракслера. Следующее взятие ворот состоялось уже во второй половине встречи — на 51-й минуте пенальти реализовал нападающий Эдинсон Кавани. На 76-й минуте хавбек Анхель Ди Мария довёл счёт до разгромного — 3:0. Окончательный результат — 4:0 — своим голом на 84-й минуте зафиксировал 19-летний форвард Мусса Диаби.