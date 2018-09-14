Голосование за кандидатов в главы депспорта Югры продолжается

Прием звонков на номер телефона 8 800 100 68 01 будет продлен. Сегодня 14 сентября с 10:00 до 18:00 вы можете позвонить по номеру и проголосовать за понравившегося кандидата.

Такую меру ввели из-за большого количества желающих принять участие в голосовании. Результаты будут объявлены в программе «Новости» в 19:00 на телеканале «Югра».