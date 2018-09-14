Голосование за кандидатов в главы депспорта Югры продолжается 

Прием звонков на номер телефона 8 800 100 68 01 будет продлен. Сегодня 14 сентября с 10:00 до 18:00 вы можете позвонить по номеру и проголосовать за понравившегося кандидата.
Такую меру ввели из-за большого количества желающих принять участие в голосовании. Результаты будут объявлены в программе «Новости» в 19:00 на телеканале «Югра».
Напомним, всего 8 кандидатов представили свои программы. Среди них Виктория Прошкина — замдиректора «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», г. Коломна. Софья Конух — и.о. директора департамента спорта Югры, Олег Матюшко — замдиректора «Игримского политехнического колледжа». Олег Третьяк — зав. спортивным комплексом «Спортивной школы» из Нижневартовска. Михаил Вторушин — директор «Центра адаптивного спорта», Ханты-Мансийск. Игорь Крутько, Алексей Никандров и Сергей Артамонов — также в списке кандидатов.