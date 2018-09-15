Южный, Вавринка, Медеведев — об итогах жеребьёвки St. Petersburg Open

Южный хочет отсрочить проводы, Вавринка рад, что набирает от матча к матчу. Турнир в городе на Неве вот-вот начнётся.

А в нынешнем розыгрыше, уже 18-м для Южного в Санкт-Петербурге, он завершит свою продолжительную и такую успешную теннисную карьеру. Объявил 36-летний россиянин об этом заранее и заверил всех, что своего решения уже не изменит. На данный момент Михаил откатился в рейтинге за пределы первой сотни, но организаторы с радостью выдали ему спецприглашение, как и Стэну Вавринке — финалисту турнира-2016.

«С нетерпением жду это время года»

Южный и Вавринка, а также чемпион-2010 Михаил Кукушкин стали участниками субботней жеребьёвки на «Сибур-Арене», по итогам которой была сформирована одиночная сетка турнира. Провёл её главный судья соревнований Валерий Лутков. В приветственной речи генеральный директор турнира Александр Медведев подчеркнул, что одним из главных новшеств нынешнего розыгрыша стал корт №1, который теперь сооружён не во временном шатре на автомобильной парковке, как это было в прошлые годы, а в находящемся поблизости легкоатлетическом манеже. В нём, как пошутил Медведев, и «бегается быстрее».

Михаил Южный в своей речи подчеркнул: «Я с нетерпением всегда жду это время года. Для меня это единственная возможность приехать в Санкт-Петербург. Надеюсь, что в будущем буду бывать чаще в этом городе». Стэн Вавринка тоже подчеркнул, что рад вернуться в город на Неве.

Ну а затем под руководством Луткова прошла непосредственно сама жеребьёвка. Жетоны с номерами игроков по очереди тянули и Медведев, и исполнительный директор St. Petersburg Open Наталия Камельзон, и другие члены директората, а также представители спонсоров. Когда восьмёрка сеяных была распределена, Вавринка достал номер Андрея Рублёва , который разместился на 3-й строчке сетки.

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«Продвигаться от матча к матчу»

Ну а после жеребьёвки состоялась пресс-конференция участников церемонии. Приводим некоторые ответы. Южный: «Наталия Александровна Камельзон прислала мне лист со списком активностей для меня. Я выбрал из него, в каких мероприятиях смогу принять участие. Возможно потом что-то будет добавлено в этот список, а что-то из него уйдёт. Многое будет ещё зависеть от того, как долго я буду играть на этом турнире, какое у меня будет расписание. Но уходить из тенниса я не передумаю».

Южный: «Конечно, хочется поиграть подольше на этой неделе и пройти как можно дальше по сетке. Но давайте идти от первого круга. Если я его пройду, то тогда уже буду думать о втором. Что касается US Open, там были тяжёлые климатические условия, было очень жарко. К сожалению, так сложилось, что там у меня были судороги, которые не позволили доиграть матч. Но сейчас я чувствую себя хорошо. По поводу моего соперника Мирзы Башича скажу, что он очень прибавил в этом году. Хорошо сыграл в начале года. И в принципе опасен именно в зале на таком покрытии. Потому что он выиграл Софию из квалификации, показал другие хорошие результаты».

Вавринка: «Мы играли с моим соперником по первому кругу Аляжем Бедене несколько раз, даже один раз это было в финале (Ченнай-2015). Очень много хороших игроков в сетке. С нетерпением жду начала турнира. Я рад вернуться в Санкт-Петербург. Я усердно работаю и последние несколько недель для меня всё складывается хорошо».

Вавринка: «Конечно, когда вы смотрите в сетку и видите первых четырёх игроков, у которых пропуск первого круга, наверняка вы хотели бы оказаться на их месте. Но сейчас у меня хорошие ощущения, ведь я прибавляю. Я прошёл в прошлом году через травму, операцию, преодолел эту неприятную ситуацию и сейчас продолжаю работать. Для меня очень важно продвигаться как раз от матча к матчу».