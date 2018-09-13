На должность мэра Белгорода выдвинули трех кандидатов

Сегодня,13 сентября, прошло итоговое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Белгорода, сообщается на сайте горадминистрации.

Перед комиссией с программами социально-экономического развития Белгорода выступили три кандидата: управляющий офисом ООО «Банкротное бюро №1 Белгород» Сергей Даньков, действующий глава Константин Полежаев и генеральный директор ГУП «Белводоканал» Сергей Тараканов.

Члены комиссии оценивали возможность реализации проектов на практике, логичность построения и доступность для понимания населения, соответствие закону, эффективность организационных подходов и методов.

Окончательно мэра выберут на первой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва.