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Бобровский: я не давал советов Панарину, у него своя ситуация
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Бобровский: я не давал советов Панарину, у него своя ситуация 

Чемпионат.com + ещё 5 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал вероятность заключения нового контракта с клубом.
«Будет ли это мой последний год в «Коламбусе»? Посмотрим. Я рассказал менеджменту «мундиров» о своих планах, но выносить это на публику не хочу. У нас стартует тренировочный лагерь, и разговаривать об этой ситуации после сегодняшнего дня я не буду, будь то журналисты или менеджеры. Я не давал советов Панарину, у него своя ситуация, он видит вещи по-своему. Изменятся ли мои планы, если я буду играть не в «Коламбусе»? Не слишком», — приводит слова Бобровского журналист официального сайта «Блю Джекетс» Брайан Хеджер.
Напомним, что контракт Бобровского с «Коламбусом» составляет $ 7,42 млн за сезон, а его действие завершается 1 июля 2019 года.
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