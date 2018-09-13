Бобровский: я не давал советов Панарину, у него своя ситуация

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал вероятность заключения нового контракта с клубом.

«Будет ли это мой последний год в «Коламбусе»? Посмотрим. Я рассказал менеджменту «мундиров» о своих планах, но выносить это на публику не хочу. У нас стартует тренировочный лагерь, и разговаривать об этой ситуации после сегодняшнего дня я не буду, будь то журналисты или менеджеры. Я не давал советов Панарину, у него своя ситуация, он видит вещи по-своему. Изменятся ли мои планы, если я буду играть не в «Коламбусе»? Не слишком», — приводит слова Бобровского журналист официального сайта «Блю Джекетс» Брайан Хеджер.

Напомним, что контракт Бобровского с «Коламбусом» составляет $ 7,42 млн за сезон, а его действие завершается 1 июля 2019 года.