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«Севилья» намерена выкупить Андре Силву
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«Севилья» намерена выкупить Андре Силву 

LiveSport.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил, что испанский клуб хотел бы выкупить права на нападающего Андре Силву у «Милана».
Цена игрока, который выступает за испанцев на правах аренды, будет зависеть от его успехов в составе «Севильи».
«У нас есть право на выкуп, мы планируем им воспользоваться. Не так важно, сколько это будет стоить, все зависит от достижений футболиста», — цитирует Капарроса Estadio Deportivo.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист в трех матчах Примеры отметился тремя забитыми мячами.
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