«Севилья» намерена выкупить Андре Силву

Спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос сообщил, что испанский клуб хотел бы выкупить права на нападающего Андре Силву у «Милана».

Цена игрока, который выступает за испанцев на правах аренды, будет зависеть от его успехов в составе «Севильи».

«У нас есть право на выкуп, мы планируем им воспользоваться. Не так важно, сколько это будет стоить, все зависит от достижений футболиста», — цитирует Капарроса Estadio Deportivo.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист в трех матчах Примеры отметился тремя забитыми мячами.