Гол Имбулы помог «Райо Вальекано» победить «Уэску» в матче 4-го тура Примеры

«Уэска» на своём поле проиграла «Райо Вальекано» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча прошла в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Райо Вальекано» Ганелли Имбула, отличившийся на 29-й минуте после передачи нападающего Оскара Трехо

«Уэска», набрав четыре очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице первенства Испании, «Райо Вальекано» (3) — на 16-м месте. Лидерами чемпионата остаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» , на счету которых по девять очков.

В следующем туре «Уэска» на своём поле сыграет с «Реалом Сосьедад» (21 сентября), «Райо Вальекано» дома встретится с «Алавесом» (22 сентября).