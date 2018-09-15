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Гол Имбулы помог «Райо Вальекано» победить «Уэску» в матче 4-го тура Примеры
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Гол Имбулы помог «Райо Вальекано» победить «Уэску» в матче 4-го тура Примеры 

Чемпионат.com + ещё 4 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Уэска» на своём поле проиграла «Райо Вальекано» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча прошла в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «Райо Вальекано» Ганелли Имбула, отличившийся на 29-й минуте после передачи нападающего Оскара Трехо.
«Уэска», набрав четыре очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице первенства Испании, «Райо Вальекано» (3) — на 16-м месте. Лидерами чемпионата остаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал», на счету которых по девять очков.
В следующем туре «Уэска» на своём поле сыграет с «Реалом Сосьедад» (21 сентября), «Райо Вальекано» дома встретится с «Алавесом» (22 сентября).
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