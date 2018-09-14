Прокатятся по брёвнам: под Самарой пройдет Кубок области по мультикроссу «АдреналЁт»

На соревнованиях будет жарко

В конце сентября пройдет открытый Кубок Самарской области по мультикроссу «АдреналЁт». Любители адреналина со всех регионов соберутся 29 и 30 сентября в центре спорта и отдыха «Склон» в поселке Малая Царевщина.

— Для зрителей подготовили зрелищные трюки с агрессивным стилем езды на мотоциклах и развлекательные площадки. Перед жителями Самарской области выступят как профессиональные спортсмены, так и новички-любители. Владельцы внедорожных мотоциклов или питбайков также смогут принять участие в мероприятии — для них подготовят отдельный заезд, — рассказали организаторы. — Опытные пилоты помогут новичкам как можно быстрее освоить вождение по бездорожью.

Зрители увидят агрессивную езду по начиненной бревнами трассе

Организаторы соревнований по мультикроссу собрали несколько профессиональных дисциплин воедино: в первый день зрители увидят классическую мотоциклетную гонку — мотокросс по замкнутому кругу с трамплинами, прыжками и высокими скоростями. Во второй день гости станут свидетелями агрессивной езды по бездорожью и экстрим-парку, начиненным бревнами и другими препятствиями. В соревнованиях примут участие 150 пилотов из разных регионов страны.

Перед жителями Самарской области выступят как профессиональные спортсмены, так и новички-любители

На площадке представят уникальные ретро мотоциклы из музея. Все желающие смогут сфотографироваться на кроссовом экземпляре. Для маленьких зрителей организаторы подготовили детскую зону, а для людей постарше будет работать бар с бассейном на территории центра спорта и отдыха «Склон».

Также на протяжении двух дней фестиваля здесь пройдут концерты местных рок-н-рольщиков. А по окончанию соревнования состоится розыгрыш настоящего мотоцикла.