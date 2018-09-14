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Прокатятся по брёвнам: под Самарой пройдет Кубок области по мультикроссу «АдреналЁт»
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Прокатятся по брёвнам: под Самарой пройдет Кубок области по мультикроссу «АдреналЁт» 

63.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: 63.ru
На соревнованиях будет жарко
В конце сентября пройдет открытый Кубок Самарской области по мультикроссу «АдреналЁт». Любители адреналина со всех регионов соберутся 29 и 30 сентября в центре спорта и отдыха «Склон» в поселке Малая Царевщина.
— Для зрителей подготовили зрелищные трюки с агрессивным стилем езды на мотоциклах и развлекательные площадки. Перед жителями Самарской области выступят как профессиональные спортсмены, так и новички-любители. Владельцы внедорожных мотоциклов или питбайков также смогут принять участие в мероприятии — для них подготовят отдельный заезд, — рассказали организаторы. — Опытные пилоты помогут новичкам как можно быстрее освоить вождение по бездорожью.
Зрители увидят агрессивную езду по начиненной бревнами трассе
Организаторы соревнований по мультикроссу собрали несколько профессиональных дисциплин воедино: в первый день зрители увидят классическую мотоциклетную гонку — мотокросс по замкнутому кругу с трамплинами, прыжками и высокими скоростями. Во второй день гости станут свидетелями агрессивной езды по бездорожью и экстрим-парку, начиненным бревнами и другими препятствиями. В соревнованиях примут участие 150 пилотов из разных регионов страны.
Перед жителями Самарской области выступят как профессиональные спортсмены, так и новички-любители
На площадке представят уникальные ретро мотоциклы из музея. Все желающие смогут сфотографироваться на кроссовом экземпляре. Для маленьких зрителей организаторы подготовили детскую зону, а для людей постарше будет работать бар с бассейном на территории центра спорта и отдыха «Склон».
Также на протяжении двух дней фестиваля здесь пройдут концерты местных рок-н-рольщиков. А по окончанию соревнования состоится розыгрыш настоящего мотоцикла.
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