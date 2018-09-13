Саутгейт: «Моуринью высокого мнения о Рэшфорде» 

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высоко ценит нападающего Маркуса Рэшфорда.
"Моуринью высокого мнения о Рэшфорде. Он является его поклонником, но Жозе обязан выполнять свою работу. В его команде огромная конкуренция за место в составе, нужно это понимать. Знаю о трудностях, с которыми сталкиваются тренеры клубов. От них требуется побеждать в матчах и ротировать состав.
Не мое дело вмешиваться в работу клубных специалистов. У них сложная участь и большие составы с серьезной конкуренцией", — цитирует англичанина Goal.com.
Рэшфорд в четырех стартовых турах АПЛ лишь один раз вышел на поле в стартовом составе.