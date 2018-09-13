Харт сделал громкое заявление о Гвардиоле

Вратарь «Бернли» Джо Харт рассказал о том, как он относится к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который не дал ему шанс проявить себя в стане манкунианцев.

"У меня нормальные отношения с Гвардиолой, я считаю его топ-тренером. Он был предельно честен со мной. Мы пожали друг другу руки и расстались. Мы сумели выйти наилучшим образом из сложившейся ситуации.

Сложилось так, как сложилось. Я усердно тренировался с «Сити» и меня всегда тепло принимали на предсезонке", — цитирует Харта Sky Sports.

Напомним, что 31-летний Харт перешел из «Манчестер Сити» в «Бернли» этим летом за 4 миллиона евро.