Ещё
Харт сделал громкое заявление о Гвардиоле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Харт сделал громкое заявление о Гвардиоле 

Soccer News + ещё 4 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Бернли» Джо Харт рассказал о том, как он относится к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который не дал ему шанс проявить себя в стане манкунианцев.
"У меня нормальные отношения с Гвардиолой, я считаю его топ-тренером. Он был предельно честен со мной. Мы пожали друг другу руки и расстались. Мы сумели выйти наилучшим образом из сложившейся ситуации.
Сложилось так, как сложилось. Я усердно тренировался с «Сити» и меня всегда тепло принимали на предсезонке", — цитирует Харта Sky Sports.
Напомним, что 31-летний Харт перешел из «Манчестер Сити» в «Бернли» этим летом за 4 миллиона евро.
Soccer News: последние новости
Агент анонсировал возвращение Карраско в Европу Стало известно, с каким весом Балотелли прибыл в "Ниццу" на предсезонную подготовку Терри может продолжить карьеру в Португалии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA7
Украинский боец решил получить гражданство РФ42
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение