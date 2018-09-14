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Георгий Лория: «Покидаю „Крылья“ не по спортивному принципу»
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Георгий Лория: «Покидаю „Крылья“ не по спортивному принципу» 

Спорт-Экспресс + ещё 5 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь сборной Грузии Георгий Лория попрощался с «Крыльями Советов». Голкипер подчеркнул, что покидает клуб «не по спортивному принципу». Скорее всего, он имел в виду лимит на легионеров.
— Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу, — цитирует официаильный сайт «Крыльев» Лорию. — Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу «Крылья Советов». Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось… Я очень привык к «Крыльям» и хорошо себя здесь чувствовал — в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за «Крылья»!
Лория защищал цвета «Крыльев» с 2015 по 2017 год, а прошлый сезон на правах аренды провел в «Анжи».
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