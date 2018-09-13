Гиорги Лория: «Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме»

«Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю „Крылья“ не по спортивному принципу. Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу „Крылья Советов“. Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось… Я очень привык к „Крыльям“ и хорошо себя здесь чувствовал — в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за „Крылья“, — приводит слова Лории официальный сайт клуба.