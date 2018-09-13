Ещё
Ярость берсерка: хрупкая американская чирлидерша победила в драке и стала мемом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ярость берсерка: хрупкая американская чирлидерша победила в драке и стала мемом 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Ридус
Видео женской драки в американской средней школе попало в Сеть. Незнакомка спровоцировала хрупкую девушку из группы поддержки на бой, который сравнили с кадрами турнира по реслингу. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Очевидцы сняли на телефон, как к школьной активистке по имени Саввана Спраг (Savannah Sprague) подошла незнакомка крупного телосложения. Девушка пыталась спровоцировать школьницу на драку, но Саввана держала себя в руках, не поддаваясь на провокации. Тогда неизвестная ударила Спраг по лицу. Чирлидер подхватилась с места и начала яростно бить свою оппонентку по голове, после чего опрокинула ее бойцовским броском на пол.
Проигравшая бой девушка ушла, а Саввану очевидцы осыпали восторженными возгласами и аплодисментами. Многие из присутствующих были шокированы умениями Спраг.
Видео набрало более восьми миллиона просмотров и тысячи комментариев. Интернет-пользователи сравнили школьницу с яростным берсерком, а некоторые моменты драки превратили в мемы о жизненных трудностях.
360tv.ru: последние новости
Джон Терри неожиданно отказался переходить в «Спартак» СМИ выяснили подноготную одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей Кадыров в видеобращении поддержал Тимати после конфликта с Нурмагомедовым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA4
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение