Ярость берсерка: хрупкая американская чирлидерша победила в драке и стала мемом

Видео женской драки в американской средней школе попало в Сеть. Незнакомка спровоцировала хрупкую девушку из группы поддержки на бой, который сравнили с кадрами турнира по реслингу. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Очевидцы сняли на телефон, как к школьной активистке по имени Саввана Спраг (Savannah Sprague) подошла незнакомка крупного телосложения. Девушка пыталась спровоцировать школьницу на драку, но Саввана держала себя в руках, не поддаваясь на провокации. Тогда неизвестная ударила Спраг по лицу. Чирлидер подхватилась с места и начала яростно бить свою оппонентку по голове, после чего опрокинула ее бойцовским броском на пол.

Проигравшая бой девушка ушла, а Саввану очевидцы осыпали восторженными возгласами и аплодисментами. Многие из присутствующих были шокированы умениями Спраг.

Видео набрало более восьми миллиона просмотров и тысячи комментариев. Интернет-пользователи сравнили школьницу с яростным берсерком, а некоторые моменты драки превратили в мемы о жизненных трудностях.