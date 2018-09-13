В Новосибирске в здании бывшего кинотеатра откроется центр хоккейного мастерства

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. / ТАСС /. Бывший кинотеатр «Космос» в Новосибирске, который не эксплуатируется уже несколько лет, в рамках концессионного соглашения к 2023 году реконструируют под центр хоккейного мастерства. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко.

Здание кинотеатра «Космос», расположенное в Калининском районе Новосибирска, не используется по назначению с 2013 года. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть , сейчас оно захламлено большим количеством мусора, на что регулярно жалуются местные жители.

"Было подписано вчера (12 сентября — прим. ТАСС) концессионное соглашение. В мае 2019 года будет представлен проект реконструкции кинотеатра, после чего начнется сама реконструкция. По документам срок реконструкции занимает три года", — сказал Леоненко, отметив, что власти не исключают возможность ускоренного ввода объекта.

Ранее сообщалось, реконструкция кинотеатра потребует инвестиций в объеме порядка 100 млн рублей, однако Леоненко уточнил, что по действующему соглашению затраты на реконструкцию удалось снизить до 70 млн По его словам, на качестве работ это никак не отразится. «Все условия, которые были, а именно: профессиональные спортивные тренажеры, зал общей физической подготовки и сухой лед — все это в проекте сохранится», — добавил он.

В свою очередь мэр Новосибирска отметил, что открытие центра хоккейного мастерства на базе бывшего кинотеатра будет приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. «С этим проектом у нас связаны большие надежды, это [открытие] было бы уместно в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году», — сказал он.

На сегодняшний день в Новосибирске действуют 15 концессионных соглашений на общую сумму 1,9 млрд рублей, а также пять инвестиционных договоров на сумму 300 млн рублей.