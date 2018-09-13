Ещё
В Германии футболист забил необычный гол
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Германии футболист забил необычный гол 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий клуба «Грасдорф», который выступает в 11-м немецком дивизионе, забил необычным образом забил гол головой.
Футболист пробил в штангу и мяч отскочив от нее попал ему в голову, а затем оказался в сетке. При этом игрок угодил в нокдаун.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Невероятный гол из 11-й лиги Германии Штанга, рикошет в голову, нокдаун и гол — все в одной атаке
Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua)
13 Сен 2018 в 12:30 PDT  В итоге «Грасдорф» добился победы над «Мюлленбергом» со счетом 3:1.
Soccer News: последние новости
Стало известно, с каким весом Балотелли прибыл в "Ниццу" на предсезонную подготовку Терри может продолжить карьеру в Португалии Шмейхель встал на защиту Моуринью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA
Украинский боец решил получить гражданство РФ
Пути Шипулина и сборной России разойдутся
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение