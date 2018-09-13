В Германии футболист забил необычный гол

Нападающий клуба «Грасдорф», который выступает в 11-м немецком дивизионе, забил необычным образом забил гол головой.

Футболист пробил в штангу и мяч отскочив от нее попал ему в голову, а затем оказался в сетке. При этом игрок угодил в нокдаун.

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Невероятный гол из 11-й лиги Германии Штанга, рикошет в голову, нокдаун и гол — все в одной атаке

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua)

13 Сен 2018 в 12:30 PDT В итоге «Грасдорф» добился победы над «Мюлленбергом» со счетом 3:1.