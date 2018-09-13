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Жители Крюково могут высказать свое мнение по вопросу проката лошадей
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Жители Крюково могут высказать свое мнение по вопросу проката лошадей 

Управа района Крюково 8 часов назад
Фото: Управа района Крюково
Прокат лошадей на бульваре 15 мкр.
С одной стороны в органы исполнительной власти поступают многочисленные обращения граждан против проката лошадей на территории района Крюково. Не нравится загрязнение территории. Смущает отсутствие правовых оснований, поступают претензии к поведению организаторов проката и хулиганскому поведению подростков сопровождающих лошадей. Не нравится, что лошади объедают деревья, кустарники, кусают деревянные лавочки. Не нравится внешний вид, состояние здоровья и условий содержания лошадей, которых без должного питания и воды работают целыми днями в городе на асфальте. С другой стороны организаторы проката жалуются на препоны, якобы которые власть ставит пытаясь упорядочить и привести в цивилизованное состояние прокат лошадей в Зеленограде.
Высказать Ваше отношение к данному вопросу можно тут.
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