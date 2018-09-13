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ЦСО «Солнечный» тепло принял гостей из «М КЛУБа»
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ЦСО «Солнечный» тепло принял гостей из «М КЛУБа» 

Управа района Крюково 8 часов назад
Фото: Управа района Крюково
12 сентября ансамбли «Серебряные голоса» и «Серебряный бас» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» дали концерт для гостей ЦСО «Солнечный». По словам руководителя ансамблей Натальи Завидовой — дебют удался, публика очень тепло приняла исполнителей. В концертной программе звучали песни прошлых лет, исполняемые то ансамблями по отдельности, то общим сводным хором. Кроме того не обошлось и без сюрприза — пока одна из участниц «Серебряных голосов» Наталья Серюгина выступала соло, на сцену вышла танцевальная группа.
Зрители были в восторге от выступления и своими аплодисментами долго не отпускали артистов со сцены. ​
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