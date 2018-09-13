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Медведев: УЕФА получит временные налоговые льготы на время ЧЕ-2020
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Медведев: УЕФА получит временные налоговые льготы на время ЧЕ-2020 

Вести Экономика + ещё 1 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 сентября — «Вести. Экономика». УЕФА получит временные налоговые льготы в связи с подготовкой матчей юбилейного чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
EPA/ANATOLY MALTSEV
Открывая заседание правительства, премьер поинтересовался у министров, не засыпают ли они после возвращения с Восточного экономического форума (ВЭФ), который закончился накануне во Владивостоке.
После этого Медведев сообщил, что ряд матчей группового этапа чемпионата Европы и 1/4 финала пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году. В связи с этим, по его словам, необходимо создать основу для комплексной реализации гарантий правительства РФ, которые были даны УЕФА.
"Они касаются транспорта, организации фан-зон, безвизового режима, использования символики и целого ряда других вопросов", — уточнил Медведев.
"Один законопроект дает УЕФА временные налоговые льготы, так же как и Российскому футбольному союзу (РФС) и той структуре, которая появится для организации чемпионата. Разумеется, только в части тех операций, которые связаны с подготовкой матчей, льготы будут действовать в пределах 2020 года", — сказал премьер.
Финальная часть чемпионата Европы-2020 пройдет в 13 странах, включая Россию.
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