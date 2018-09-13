В Городском саду Твери появится новый аттракцион — «Автодром»

В четверг подрядная организация начала завозить в Горсад элементы для будущего аттракциона. На следующей неделе приступят к его монтажу, затем пройдут пробные технические заезды.

Площадку под автодром Городской сад подготовил своими силами в соответствии с нормами безопасности. Планируется, что покататься тверичане смогут уже в начале октября.

Автодром размером 22 на 12 кв.м. будет вмещать одновременно 10 машин. В каждой машине смогут ездить два человека. Работать аттракцион будет круглогодично, сообщает Отдел информации и аналитики администрации города Твери.

В последний раз Городской сад закупал новые аттракционы четыре года назад — тогда в зоне отдыха появились батуты. При этом раньше, ещё во времена СССР, в саду работал автодром, однако он достиг критического уровня износа, и его пришлось демонтировать. Новый автодром расположится слева от главного входа.