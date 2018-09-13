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В Городском саду Твери появится новый аттракцион — «Автодром»
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В Городском саду Твери появится новый аттракцион — «Автодром» 

tvernews.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: tvernews.ru
В четверг подрядная организация начала завозить в Горсад элементы для будущего аттракциона. На следующей неделе приступят к его монтажу, затем пройдут пробные технические заезды.
Площадку под автодром Городской сад подготовил своими силами в соответствии с нормами безопасности. Планируется, что покататься тверичане смогут уже в начале октября.
Автодром размером 22 на 12 кв.м. будет вмещать одновременно 10 машин. В каждой машине смогут ездить два человека. Работать аттракцион будет круглогодично, сообщает Отдел информации и аналитики администрации города Твери.
В последний раз Городской сад закупал новые аттракционы четыре года назад — тогда в зоне отдыха появились батуты. При этом раньше, ещё во времена СССР, в саду работал автодром, однако он достиг критического уровня износа, и его пришлось демонтировать. Новый автодром расположится слева от главного входа.
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