Жители Дмитровского просят обновить покрытие на стадионе «Молния»

Стадион «Молния» на Лобненской улице ждет модернизация. Об этом сообщил на августовской встрече с жителями Дмитровского района мэр Москвы Сергей Собянин. Два человека попросили его обратить внимание на инфраструктуру стадиона: футбольное поле, раздевалки и трибуны.

— Я дам поручение, чтобы обследовали, что там нужно улучшить, и запроектировали, сделали футбольное поле пусть не с подогревом, но хотя бы с нормальным газоном, — заявил градоначальник.

Наш корреспондент посетил стадион. На территории расположены крытый бассейн, ледовый дворец, хоккейная коробка и футбольное поле. Здесь чисто и аккуратно.

В небольшой хоккейной коробке проходит тренировка юных футболистов. Родители стоят у бортов коробки или же сидят на траве, потому что скамеек здесь нет. Неподалеку располагается большое футбольное поле. Рядом с ним — трибуны без навесов. Видно, что поле находится в небольшой низине, и это создает проблемы в межсезонье.

— На стадионе нет нормального покрытия, — рассказала мама воспитанника спортивной школы № 70 «Молния», жительница Петрозаводской улицы Ирина Саакян. — Вода остается сверху, зимой превращается в лед. Вместо игры в футбол дети по льду катаются. Когда он тает, начинается водное поло. В раздевалках нет никаких шкафчиков. Навес неплохо бы для родителей сделать, чтобы мы под дождем не сидели.

— Да, реконструкция стадиону необходима. Проблема — в покрытии футбольного поля. После дождя на нем образуются лужи, потому что нет дренажной системы. Подтрибунное помещение построено в 1949 году. Над трибунами нет навесов, — отметил директор спортивной школы № 70 «Молния» Тимур Черкесов.

Житель улицы Авиаконструктора Микояна Сергей Минкевич привозит в «Молнию» двух дочек, они занимаются в крытом ФОКе фигурным катанием. Дочки просят поставить автомат с водой и едой. У детей три тренировки в день, а чтобы перекусить, надо ехать в магазин. Также посетителям не хватает скамеек. (мю)